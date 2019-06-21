На выплаты увеличенных детских пособий потребуется более 60 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-21T13:13:05+03:00

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В России увеличат детские пособия. До настоящего времени выплаты на ребенка в возрасте от полутора до трех лет составляют всего 50 рублей в месяц. Президент во время прямой линии заявил, что сумму нужно пересмотреть.

Дефицит доходов семей с детьми составляет порядка 210 млрд рублей в целом по стране. Минтруд заложил на 2021 год 60,7 млрд рублей для выплат пособий на детей в возрасте до полутора лет. Скорее всего, аналогичные суммы потребуются и на выплаты детям от полутора до трех лет, считает руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко. Среднестатистический доход на человека в семьях с детьми примерно 15 тысяч рублей и пособие в 10-11 тысяч рублей может стать хорошим подспорьем, уверен эксперт.

- Материнство отпугивает из-за финансовых трудностей. Многие женщины не могут выйти на работу пока ребенку не исполнится три года, так как в яслях не всегда есть место, а услуги няни очень дорого стоят. Пособие поможет улучшить финансовое состояние, - комментирует газете «Известия» Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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