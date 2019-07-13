2019-07-13T22:20:10+03:00
В мире

Кондитер из Турции испек пирог для Путина в честь поставок С - 400 в страну

В 2012 году Хасан Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой берек, длина которого составила 2023 метра
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Кондитер из Турции испек пирог для Путина в честь поставок С - 400 в странуКондитер из Турции испек пирог для Путина в честь поставок С - 400 в странуФото: REUTERS
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Турецкий кондитер Хасан Аджар отправил испеченный им традиционный пирог (берек) для российского лидера Владимира Путина. Необычный подарок президенту РФ он сделал в связи с началом поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Ранее, в 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой берек, длина которого составила 2023 метра.

- Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог, - рассказал кондитер "РИА-Новости".

Аджар добавил, что что сотрудники компании-перевозчика, которые были вызваны для отправки необычного подарка в Москву, были поражены подобным адресом и именем адресата.

- Они сначала не поверили, а потом сказали, что на их памяти такое происходит впервые. Они даже предложили особую упаковку для такой посылки, - с улыбкой подчеркнул турецкий кондитер.

Хасан Аджар выразил уверенность, что пирог будет вскоре доставлен Владимиру Путину, и пожелал ему приятного аппетита.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Леонид Слуцкий прокомментировал поставки С - 400 в страны ближневосточного региона вслед за Турцией. Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что Россия будет увеличивать военно-техническое сотрудничество с другими странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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