2019-07-13T21:47:56+03:00
Политика

Слуцкий прокомментировал поставки С - 400 в страны ближневосточного региона вслед за Турцией

Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что Россия будет увеличивать военно-техническое сотрудничество с другими странами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Слуцкий прокомментировал поставки С - 400 в страны ближневосточного региона вслед за ТурциейСлуцкий прокомментировал поставки С - 400 в страны ближневосточного региона вслед за ТурциейФото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что системы С-400 будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны ближневосточного региона.

Слуцкий также отметил, что Россия будет увеличивать военно-техническое сотрудничество с другими странами.

- Турция - это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России. Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики, - подчеркнула председатель комитета Госдумы.

Напомним, минобороны Турции накануне сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, сообщает "РИА-Новости".

Слуцкий также подчеркнул, что "есть очень важные и серьезные страны, которые, в том числе, говорят о том, что у них есть аналогичные потребности (в поставках С-4400), и эти потребности, разумеется, будут удовлетворены".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Турцию прибыли три самолета с С-400 на борту. Доставка российских ЗРК продолжится в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кондитер из Турции испек пирог для Путина в честь поставок С - 400 в страну
Актеру Соколову и футболисту Булыкину могут отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму
В Киеве у здания СБУ украинские радикалы требуют арестовать Медведчука
Владимир Зеленский посетил границу с Крымом
Гройсман заявил о невозможности разрыва железнодорожного сообщения с РФ
В Египте для туристов открыли необычную "ломаную" пирамиду
Первый тайм матча Спартак - Сочи завершился вничью 0:0
Правительство одобрило законопроект о выплатах пособий на детей малоимущим семьям
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700
В Пакистане в результате ДТП с автобусом погибли десять человек
В Камеруне боевики похитили около 30 человек
Расходы россиян на еду продолжают расти
В Бундестаге призвали подвергнуть Меркель медосмотру
В США сообщили об угрозе появления тропического шторма у берегов Луизианы
В Москве и Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасности
Матч Спартак - Сочи 13 июля: в воротах гостей появится Заболотный
Зеленский планирует проехать на КамАЗе по мосту через Днепр
Матч Спартак - Сочи 13 июля: в стартовом составе хозяев будут Бакаев и Ломовицкий
Борис Джонсон поддержал свободу СМИ после публикации переписки британского посла
Московские власти согласовали два митинга по выборам в Мосгордуму на 20 и 21 июля
Турецкий отельер признался в использовании еды со шведского стола по второму разу