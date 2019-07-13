СЕГОДНЯ 21:32 2019-07-13T21:47:56+03:00

Слуцкий прокомментировал поставки С - 400 в страны ближневосточного региона вслед за Турцией Фото: Анна САДОВНИКОВА

Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что Россия будет увеличивать военно-техническое сотрудничество с другими странами

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что системы С-400 будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны ближневосточного региона.

Слуцкий также отметил, что Россия будет увеличивать военно-техническое сотрудничество с другими странами.

- Турция - это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России. Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики, - подчеркнула председатель комитета Госдумы.

Напомним, минобороны Турции накануне сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, сообщает "РИА-Новости".

Слуцкий также подчеркнул, что "есть очень важные и серьезные страны, которые, в том числе, говорят о том, что у них есть аналогичные потребности (в поставках С-4400), и эти потребности, разумеется, будут удовлетворены".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Турцию прибыли три самолета с С-400 на борту. Доставка российских ЗРК продолжится в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU