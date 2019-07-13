2019-07-13T23:31:35+03:00
Политика

Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах

Тегеран считает незаконным нефтяные санкции США
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад ЗарифГлава МИД Ирана Мохаммад Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Иран планирует экспортировать сырую нефть при любых складывающихся обстоятельствах. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф во время телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом.

По данным пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы Зариф подчеркнул, что "нефтяные санкции США", введенные в отношении Тегерана, являются незаконными.

Кроме того собеседники коснулись вопроса арестованных в Иране лиц с двойным британо-иранским гражданством, обвиняемых в причастности к проблемам безопасности страны. Зариф подчеркнул, что по делу ведется законное следствие и Тегеран в этой связи ожидает от Лондона "уважения законодательства Ирана и независимости судебных органов Исламской Республики", передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 11 июля Вашингтон принял решение не вводить санкционные меры против министра иностранных дел Ирана, которые 24 июня предложил министр финансов США Стивен Мнучин. Накануне, 10 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время Вашингтон существенно усилит санкции против Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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