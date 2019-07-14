На Украине начали транспортировать американскую нефть на НПЗ

СЕГОДНЯ 00:18 2019-07-14T00:18:02+03:00

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Компания "Укртранснафта" начала транспортировку американской нефти по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила в субботу пресс-служба предприятия.

"После подтверждения соответствия показателей сырья, "Укртранснафта" начала прием нефти для дальнейшего ее транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" на мощности Кременчугского НПЗ", - говорится в сообщения пресс-службы на странице в Facebook.

До этого администрация Одесского порта сообщила, что танкер Wisdom Venture доставил первую в истории Украины партию нефти из США. В пресс-службе отметили, что 75 тысяч тонн черного золота уже разгружают и направят на Кременчугский НПЗ, который является крупнейшим предприятием по производству нефтепродуктов на Украине.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 апреля заявил, что с целью защиты своих интересов Москва, в ответ на действия Украины, с 1 июня 2019 года будет поставлять Киеву уголь, нефть и нефтепродукты лишь по специальным разрешениям.

ИСТОЧНИК KP.RU