Правительство ввело запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Украину

Россия дала Украине ответную пощечину. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет список запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров, а также вводит ограничения на российский экспорт в незалежную.

- Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны - расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров . В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры, - заявил Медведев на заседании правительства в четверг.

Итак, вот какие новые ответные меры будут приняты в отношении Украины:

1. Вводится запрет на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Как отметил Медведев, стоимость этой продукции за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов. Теперь украинцам придется искать новые рынки сбыта.

2. Запрещается экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также угля.

«Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты», - сказал Медведев.

Поставки российского угля на Украину, по данным Минэнерго, в 2018 году выросли на 29%. Ведомство прогнозировало, что в 2019 году объем экспорта сохранится на том же уровне.

За несколько дней до президентских выборов на Украине такой ответный подарок вряд ли придется по душе действующему президенту Петру Порошенко. Впрочем, украинский кабмин сам подложил ему свинью.

10 апреля правительство Украины дополнило список запрещенных для импорта российских товаров формалином, карбамидо-формальдегидным концентратом, пружинами для грузовых вагонов, электрической аппаратурой для устройств железнодорожной автоматики и связи, электропроводниками и стеклянной тарой. Вряд ли в украинском кабмине кто-то мог сомневаться в том, что ответные меры России не заставят себя долго ждать.

Как писал сайт kp.ru, в марте президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об утверждении новых дополнительных персональных санкций против 294 юридических и почти 850 физических лиц.