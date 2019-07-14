2019-07-14T15:56:21+03:00
Политика

В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма

По словам члена комитета СФ по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, действия Порошенко в отношении жителей полуострова действительно оттолкнули их от Украины
Марина ВЕНЦОВА
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В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВ Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление депутата Рады Евгения Мураева о негативных последствиях киевской блокады Крыма. По его словам, действия бывшего президента Украины Петра Порошенко в отношении жителей полуострова действительно оттолкнули их от Незалежной.

Цеков также подчеркнул, что это отношение формировалось все то время, что полуостров был в составе Украины.

"В составе независимой Украины в Крыму всё разрушалось, Украина не относились к нему как к своей территории", - приводит его слова RT. Сенатор подчеркнул, что крымчане всегда считали Россию своей родиной и стремились к воссоединению с ней.

Ранее депутат Рады Евгений Мураев, как писал cайт kp.ru, рассказал, что попытки блокады Крыма и Донбасса повлекло за собой негативные последствия. Также политик рассказал свое видение, как можно прийти к миру. Первым шагом к миру может стать снятие торговой, транспортной, экономической и социальной блокад с Крыма, а также с Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство местных жителей высказались за присоединение к России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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