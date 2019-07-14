15 кандидатов в Мосгордуму вывели на улицу по 50 своих сотрудников

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-14T16:40:31+03:00

Несколько кандидатов в Мосгордуму вывели 14 июля на несанкционированный митинг своих сторонников. Фото: REUTERS

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В воскресенье, 14 июля, 15 кандидатов в Московскую городскую думу привели своих сторонников и сотрудников избирательных штабов на несанкционированный митинг. При этом каждый кандидат привел на митинг 50 сотрудников своего штаба.

По предварительным данным, всего количество протестующих составило около 1 тысячи человек. Хотя в оппозиции рассчитывали, что за 15 кандидатов должны были выйти порядка 80 тысяч человек.

В ходе акции «независимые» кандидаты, среди которых Илья Яшин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Юлия Галямина, а также Роман Юнеман, повели своих сотрудников с места митинга сначала к зданию мэрии Москвы, а затем к Московскому городскому избиркому.

Кандидат Дмитрий Гудков пришел на митинг с болонкой по кличке Макар. Он заявил во всеуслышание, что собака тоже собирает подписи за его выдвижение.

Сайт kp.ru писал, что у ЦИК нет претензий к сотрудникам Мосизбиркома, которые занимаются приемом и проверкой кандидатов в депутаты Московской городской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU