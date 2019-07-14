В ЦИК заявили, что у них нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-14T15:47:54+03:00

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что у ЦИК нет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимаются приемом и проверкой кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Он пояснил, что для регистрации самовыдвиженцев существуют несколько иные критерии, чем у те, кто идет в Мосгордуму от партий - они должны собрать иной пакет документов. При этом, по словам Булаева, если у кого-то он собран с нарушениями или ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации.

"Если верить тому, что пишут, то вплоть до того, что среди подписантов есть давно умершие люди, хотя по закону это совсем другая статья», - приводит его слова РИА Новости. Оценку таких действий дает даже не Московская городская избирательная комиссия, а правоохранительные органы.

Булаев подчеркнул, что у Центризбиркома на данный момент нет претензий в профессионализме сотрудников Мосгоризбиркома. «У нас в ЦИК не было претензий к людям, работающим в Московской городской избирательной комиссии на приеме и проверке документов, которые говорили бы о том, что они работают непрофессионально", - отметил зампредседателя ЦИК.

В воскресенье, 14 июля, пресс-служба Мосгоризбиркома сообщила, что в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь выявлено 14,67% брака. Такое количество нарушений является основанием для отказа ей в регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU