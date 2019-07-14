2019-07-14T15:47:54+03:00
Политика

В ЦИК заявили, что у них нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома

Московский городской избирательный комитет объективно оценивает документы всех кандидатов
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
В столице скоро пройдут выборы в Мосгордуму.В столице скоро пройдут выборы в Мосгордуму.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что у ЦИК нет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимаются приемом и проверкой кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Он пояснил, что для регистрации самовыдвиженцев существуют несколько иные критерии, чем у те, кто идет в Мосгордуму от партий - они должны собрать иной пакет документов. При этом, по словам Булаева, если у кого-то он собран с нарушениями или ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации.

"Если верить тому, что пишут, то вплоть до того, что среди подписантов есть давно умершие люди, хотя по закону это совсем другая статья», - приводит его слова РИА Новости. Оценку таких действий дает даже не Московская городская избирательная комиссия, а правоохранительные органы.

Булаев подчеркнул, что у Центризбиркома на данный момент нет претензий в профессионализме сотрудников Мосгоризбиркома. «У нас в ЦИК не было претензий к людям, работающим в Московской городской избирательной комиссии на приеме и проверке документов, которые говорили бы о том, что они работают непрофессионально", - отметил зампредседателя ЦИК.

В воскресенье, 14 июля, пресс-служба Мосгоризбиркома сообщила, что в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь выявлено 14,67% брака. Такое количество нарушений является основанием для отказа ей в регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15 кандидатов в Мосгордуму вывели на улицу по 50 своих сотрудников
Украинский Центризбирком показал Дарта Викторовича Вейдера, кандидата в депутаты Верховной рады
В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки
В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма
В нескольких российских регионах пытались скрыть вспышки болезней животных
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
МГИК отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы
Российские власти возьмутся за «цифровую гигиену»
Россия снова отказалась вести с Японией переговоры о передаче двух южнокурильских островов
В Подмосковье на женщину напала гадюка
Жан-Поля Бельмондо удостоили ордена Почетного легиона
Россия поставила в Турцию еще одну партию элементов зенитных систем С-400
Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы из России
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Больше 150 мигрантов спасли моряки в Средиземном море
За секс со школьником учительницу отправили на 20 лет в тюрьму
NASA опубликовало фотографию аппарата Curiosity, сделанную с Марса
В Британии выяснили, кто виновен в утечке секретных писем посла в США
Сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций
Политолог из Европы назвал сделку с Турцией по продаже С-400 «огромной победой Путина»
Тимошенко заявила, что украинцы 2,5 года переплачивали за газ из-за Порошенко
Корейская гадалка предсказала Трампу второй президентский срок
В Верховной раде рассказали о последствиях попыток Украины блокировать Донбасс и Крым
Погода в Москве на 14 июля 2019 года: облачно и туманно, до +21