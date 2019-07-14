Эрдоган: сделка с Россией по С-400 важнейшее соглашение для современной Турции

СЕГОДНЯ 19:10 2019-07-14T19:10:59+03:00

Турецкий лидер отметил, что его страна, покупая российские зенитно-ракетные системы, не готовится к войне [видео]

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Сделка с Россией о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является важнейшим соглашением в современной истории Турции. Об этом в воскресенье заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне, - приводит слова турецкого лидера новостной портал Haberler. - Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране».

Эрдоган вновь заявил, что "контроль над системами С-400 будет полностью находиться в руках вооруженных сил Турции". По словам турецкого лидера, поставки российских С-400 в Турцию могут завершиться к апрелю 2020 года.

Напомним, как ранее писал cайт kp.ru, 12 июля начались поставки ЗРС С-400 из России в Турцию. Воздушные судна доставляют груз на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720145" frameborder="0"></iframe> Семь С-400 доставлены в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU