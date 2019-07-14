Эрдоган: сделка с Россией по С-400 важнейшее соглашение для современной Турции
Сделка с Россией о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является важнейшим соглашением в современной истории Турции. Об этом в воскресенье заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне, - приводит слова турецкого лидера новостной портал Haberler. - Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране».
Эрдоган вновь заявил, что "контроль над системами С-400 будет полностью находиться в руках вооруженных сил Турции". По словам турецкого лидера, поставки российских С-400 в Турцию могут завершиться к апрелю 2020 года.
Напомним, как ранее писал cайт kp.ru, 12 июля начались поставки ЗРС С-400 из России в Турцию. Воздушные судна доставляют груз на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.
Семь С-400 доставлены в Турцию.
ИСТОЧНИК KP.RU