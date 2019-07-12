2019-07-12T14:38:23+03:00
Политика

Турции отгрузили первую партию имущества С-400

Контракт позволит не только заработать, но и перевооружить российские подразделения новейшими образцами ракет
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
12 июля 2019 года в Турцию доставили первую партию зенитно-ракетных систем С-40012 июля 2019 года в Турцию доставили первую партию зенитно-ракетных систем С-400Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турция, несмотря на членство в НАТО, доверит свое небо российскому оружию. В рамках исполнения контрактных обязательств 12 июля 2019 года Турцию получила первую партию зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

- Реализация данной поставки выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции, - заявили в Минобороны России

В ведомстве отметили, что С-400 является новейшей системой противовоздушной обороны и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

- Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в согласованные сторонами сроки, - подчеркнули в Минобороны.

Контракт позволит не только заработать, но и перевооружить российские подразделения новейшими образцами ракет.

Так, на полях прошедшего в Подмосковье Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2019" были заключены 46 государственных контрактов между Минобороны России и 27 предприятиями и холдингами оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1 триллиона рублей.

Благодаря этим контрактам российские войска уже в скором времени получат новейшие ракетные комплексы "Искандер-М" с высокоточными крылатыми ракетами, а подразделения противовоздушной обороны – ракеты большой дальности для ЗРС С-400.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: Турки ставят наши «Триумфы» у столицы и на границе с Арменией

Первая партия зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» была поставлена из России на турецкую авиабазу Мюртед под Анкарой. О том, что наши лучшие в мире ЗРК вскоре начнут охранять небо над турецкой столицей, сообщило местное министерство обороны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон
Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко
Центробанк определил курс доллара и евро на выходные
МИД ФРГ: Берлину не получал предложений о расширении «Нормандского формата»
Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским
В Госдуме предложили продлить до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов
Борис Клюев объяснил, почему Быстрицкая оградила себя от людей
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова по делу о получении взятки
Один из членов Солнцевской ОПГ найден мёртвым в Москве
В Москве начался пожар в Государственном архиве литературы и искусства
Путин поговорил по телефону с лидером Палестины
Самолёты с российскими ЗРК С-400 прибыли в Турцию
Владимир Путин поздравил режиссера Павла Лунгина с юбилеем
Нарышкин: США поставили задачу остановить распространение акции «Бессмертный полк»
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила поставку С-400 в Турцию
Песков: Москва наблюдает за обсуждением в США санкций против российского госдолга
Суд приговорил семь сторонников ИГ*, пытавшихся устроить крушение "Сапсана"
Песков: важно, чтобы санкционные продукты таковыми и оставались
Россияне смогут купить «народные облигации» онлайн
Visa не планирует уходить из России
Береговая охрана США опубликовала видео задержания судна с тоннами кокаина
В Госдуме назвали шантажом действия США против российского госдолга
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко
Вице-премьер РФ предложил отказаться от уничтожения санкционных продуктов
Польская полиция возобновила поиски пропавшего 5-летнего российского мальчика