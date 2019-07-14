Россия поставила в Турцию еще одну партию элементов зенитных систем С-400

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-14T11:50:25+03:00

На авиабазе Мюртед приземлился шестой самолет с военным грузом

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Россия продолжает поставку элементов зенитных ракетных систем С-400. Воздушные судна доставляют груз на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Сообщение об этом сделало Министерство национальной обороны Турции.

- Поставки ЗРС С-400 продолжаются. В связи с этим шестой самолет приземлился на авиабазе Мюртед, - сообщается в документе, которое рассылает ведомство.

Ранее там совершили посадку несколько самолетов с компонентами зенитно -ракетных систем. Ожидается, что в воскресенье, 14 июля будет совершенна еще одна поставка.

Напомним, что начались поставки военного оборудования из России в Турцию 12 июля этого года. А заговорили о возможном сотрудничестве еще несколько лет назад. Немецкий политолог назвал сделку по поставке С-400 из России «огромной победой Путина». При этом он считает, что это заметно осложнит и без того напряженные отношения Турции с Вашингтоном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719866" frameborder="0"></iframe> Доставка С-400 в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU