Россия поставила в Турцию еще одну партию элементов зенитных систем С-400
Россия продолжает поставку элементов зенитных ракетных систем С-400. Воздушные судна доставляют груз на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Сообщение об этом сделало Министерство национальной обороны Турции.
- Поставки ЗРС С-400 продолжаются. В связи с этим шестой самолет приземлился на авиабазе Мюртед, - сообщается в документе, которое рассылает ведомство.
Ранее там совершили посадку несколько самолетов с компонентами зенитно -ракетных систем. Ожидается, что в воскресенье, 14 июля будет совершенна еще одна поставка.
Напомним, что начались поставки военного оборудования из России в Турцию 12 июля этого года. А заговорили о возможном сотрудничестве еще несколько лет назад. Немецкий политолог назвал сделку по поставке С-400 из России «огромной победой Путина». При этом он считает, что это заметно осложнит и без того напряженные отношения Турции с Вашингтоном.
Доставка С-400 в Турцию.
ИСТОЧНИК KP.RU