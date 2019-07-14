2019-07-14T19:58:31+03:00
Политика

В Москву прилетел оппозиционный депутат из Грузии

Еще два члена грузинской делегации прибудут в столицу России утром 15 июля
Марина ВЕНЦОВА
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Грузинский депутат от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий ЛомияГрузинский депутат от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий ЛомияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Грузинский депутат от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия прилетел в Москву. Об этом в воскресенье РИА Новости сообщил сам политик.

По его словам, еще два члена грузинской делегации - депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе - прибудут в столицу России утром в понедельник, 15 июля.

Представители партии "Альянс патриотов" планируют встретиться с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации. В настоящий момент других пунктов в программе пока нет.

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Так, 20 июня в Тбилиси начались митинги. Грузины протестовали в связи с тем, что российский депутат Сергей Гаврилов сел не в то кресло. Это и стало катализатором акций протестов, которые повлекли за собой запрет на перелеты из России в Грузию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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