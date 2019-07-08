СЕГОДНЯ 05:29 2019-07-08T05:29:42+03:00

В понедельник утром в Шереметьево приземлился последний рейс из Тбилиси

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Сегодня, 8 июля российские авиакомпании завершили выполнение рейсов из Грузии. В понедельник утром в аэропорту Шереметьево приземлился рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 1893 “Тбилиси - Москва”.

Самолет, прибывший в аэропорт в 04:51 мск, закрыл полетную программу между Россией и Грузией. Также полеты закончили грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Отметим, что из РФ в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 июня запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Такое решение принято в целях обеспечения национальной безопасности и защиты российских граждан, которым может угрожать опасность.

Как писал сайт "КП", поводом послужили антироссийские акции протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Митингующие выступили против участия делегации из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители.

ИСТОЧНИК KP.RU