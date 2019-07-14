Военный эксперт оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Евросоюз таким образом «отрабатывают стандарты пропаганды», разработанные в Соединенных Штатах.
По мнению Подберезкина, главным является тот факт, что американцы заявили о своем выходе из этого договора, а действия России носили ответный характер.
«Заявления Могерини повторяют главную идею американской стороны, что этот договор должен быть однозначно уничтожен либо переформатирован таким образом, чтобы получить абсолютно одностороннее преимущество в пользу Запада, - приводит RT слова Подберезкина. - Могерини не нашла никаких новых аргументов и доводов».
Ранее сайт kp.ru писал, что Европейский Союз призвал Россию сохранить ДРСМД. Как отмечалось, данное соглашение внесло "существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет".
Напомним, президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Госдума поддержала законопроект президента РФ о приостановлении ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU