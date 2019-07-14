Военный эксперт оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД

СЕГОДНЯ 21:00 2019-07-14T21:00:43+03:00

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что таким образом ЕС «отрабатывают стандарты пропаганды», разработанные в США [видео]

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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Евросоюз таким образом «отрабатывают стандарты пропаганды», разработанные в Соединенных Штатах.

По мнению Подберезкина, главным является тот факт, что американцы заявили о своем выходе из этого договора, а действия России носили ответный характер.

«Заявления Могерини повторяют главную идею американской стороны, что этот договор должен быть однозначно уничтожен либо переформатирован таким образом, чтобы получить абсолютно одностороннее преимущество в пользу Запада, - приводит RT слова Подберезкина. - Могерини не нашла никаких новых аргументов и доводов».

Ранее сайт kp.ru писал, что Европейский Союз призвал Россию сохранить ДРСМД. Как отмечалось, данное соглашение внесло "существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет".

Напомним, президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715308" frameborder="0"></iframe> Госдума поддержала законопроект президента РФ о приостановлении ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU