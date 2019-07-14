2019-07-14T21:00:43+03:00
Политика

Военный эксперт оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что таким образом ЕС «отрабатывают стандарты пропаганды», разработанные в США [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей ПодберезкинДиректор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Изменить размер текста:

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Евросоюз таким образом «отрабатывают стандарты пропаганды», разработанные в Соединенных Штатах.

По мнению Подберезкина, главным является тот факт, что американцы заявили о своем выходе из этого договора, а действия России носили ответный характер.

«Заявления Могерини повторяют главную идею американской стороны, что этот договор должен быть однозначно уничтожен либо переформатирован таким образом, чтобы получить абсолютно одностороннее преимущество в пользу Запада, - приводит RT слова Подберезкина. - Могерини не нашла никаких новых аргументов и доводов».

Ранее сайт kp.ru писал, что Европейский Союз призвал Россию сохранить ДРСМД. Как отмечалось, данное соглашение внесло "существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет".

Напомним, президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Госдума поддержала законопроект президента РФ о приостановлении ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Великобритании заявил о досрочных выборах в случае провала переговоров по Brexit
В Москву прилетел оппозиционный депутат из Грузии
American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до начала ноября
Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз радикалов
Эрдоган: сделка с Россией по С-400 важнейшее соглашение для современной Турции
В Швеции при крушении одномоторного самолета погибли девять человек
Медведчук рассказал о влиянии США на украинскую политику
В американском подразделении Huawei планируют уволить сотни сотрудников
Российские студенты заняли второе место на Всемирной Универсиаде
Навигационная система Galileo перестала работать
Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
В Сумской области на Украине упал вертолет, пилот погиб
За пять лет число получивших украинское гражданство сократилось в два раза
15 кандидатов в Мосгордуму вывели на улицу по 50 своих сотрудников
Украинский Центризбирком показал Дарта Викторовича Вейдера, кандидата в депутаты Верховной рады
В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки
В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма
В нескольких российских регионах пытались скрыть вспышки болезней животных