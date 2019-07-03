2019-07-03T15:11:33+03:00
Политика

Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДРСМД

Ранее документ одобрили Госдума и Совфед
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи с целенаправленным невыполнением США обязательств по договору президентом России В.В. Путиным было объявлено о том, что в целях защиты национальной безопасности наш ответ будет зеркальным как в плане приостановления выполнения договора, так и в плане осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ракетной области",- говорится в пояснительной записке к документу.

В записке также отмечается, что Москва не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности ни в одном из регионов мира, "пока там не будут развернуты американские вооружения данного класса". Ранее документ одобрили Госдума и Совет Федерации.

В начале февраля этого года США заявили о приостановлении своего участия в ДРСМД. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон покинет договор, если Россия не выполнит в течение шести месяцев некоторые требования, касающиеся данного документа. В ответ на этот шаг президент России Владимир Путин внес в парламент проект закона о приостановлении выполнения Россией условий договора.

Госдума поддержала законопроект президента РФ о приостановлении ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэй выразила соболезнования семьям погибших российских моряков-подводников
Мэр туристической Антальи предложил ввести налог для иностранных путешественников
Семья погибшего Героя России поклонилась святыням в главном храме Росгвардии
ЦБ планирует ввести новые меры по органичению потребкредитования
МИД РФ: Москва готова к диалогу с новым руководством Евросоюза
Штурмовик ВВС США уронил учебные боеприпасы после столкновения с птицей
Новым председателем Европарламента стал итальянский депутат Давид-Мария Сассоли
"Он "брызжет и фонтанирует" энергией - мечта всех женщин!": Егора Крида пригласили на главную роль в фильме
Путин обсудит с правительством поручения по итогам "Прямой линии"
Китайские пограничники устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов
Российские СМИ обсуждают видео пятилетней давности с нападением на туристов в Грузии
Минфин сократит объем закупаемой валюты на четверть
В России выросло число регионов с эпидемией ВИЧ
Рост заболеваемости ВИЧ в России Минздрав объяснил снижением смертности больных
Возле ГУМа высадили более 300 тысяч хризантем и каланхоэ
Рэпер A$AP Rocky задержан после драки в центре Стокгольма
Диетологи рассказали, как улучшить питание
Папа Римский Франциск скорбит по погибшим в России морякам-подводникам
В Совфеде призвали россиян не посещать Тунис
Минпросвещения направили на дополнительную экспертизу 73 учебника
Большинство россиян довольны качеством услуг ЖКХ