Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДРСМД

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-03T15:11:33+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи с целенаправленным невыполнением США обязательств по договору президентом России В.В. Путиным было объявлено о том, что в целях защиты национальной безопасности наш ответ будет зеркальным как в плане приостановления выполнения договора, так и в плане осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ракетной области",- говорится в пояснительной записке к документу.

В записке также отмечается, что Москва не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности ни в одном из регионов мира, "пока там не будут развернуты американские вооружения данного класса". Ранее документ одобрили Госдума и Совет Федерации.

В начале февраля этого года США заявили о приостановлении своего участия в ДРСМД. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон покинет договор, если Россия не выполнит в течение шести месяцев некоторые требования, касающиеся данного документа. В ответ на этот шаг президент России Владимир Путин внес в парламент проект закона о приостановлении выполнения Россией условий договора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715308" frameborder="0"></iframe> Госдума поддержала законопроект президента РФ о приостановлении ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU