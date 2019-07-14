СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-14T17:36:54+03:00

Отмечается, что договор "внес существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет" [видео]

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Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отмечается, данное соглашение внесло "существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет".

"Мы твердо призываем Российскую Федерацию ответить на серьезные озабоченности относительно создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения о несоответствии этой системы положениям ДРСМД", - говорится в документе, распространенном в воскресенье.

Кроме того, ЕС призывает Россию "немедленно принять серьезные и транспарентные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение ДРСМД". При этом в документе вообще не упоминаются США.

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен СССР и Соединенными Штатами в 1987 году. В феврале 2019-го Вашингтон бездоказательно обвинил Россию в нарушению условий соглашения и начал процедуру выхода из него. В Москве пообещали ответить на такие действия зеркально.

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715308" frameborder="0"></iframe> Госдума поддержала законопроект президента РФ о приостановлении ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU