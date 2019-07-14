Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отмечается, данное соглашение внесло "существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет".
"Мы твердо призываем Российскую Федерацию ответить на серьезные озабоченности относительно создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения о несоответствии этой системы положениям ДРСМД", - говорится в документе, распространенном в воскресенье.
Кроме того, ЕС призывает Россию "немедленно принять серьезные и транспарентные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение ДРСМД". При этом в документе вообще не упоминаются США.
Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен СССР и Соединенными Штатами в 1987 году. В феврале 2019-го Вашингтон бездоказательно обвинил Россию в нарушению условий соглашения и начал процедуру выхода из него. В Москве пообещали ответить на такие действия зеркально.
Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Госдума поддержала законопроект президента РФ о приостановлении ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU