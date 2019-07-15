Российский летчик Ярошенко обратился к медикам в американской тюрьме

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-15T09:19:52+03:00

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Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, обратился за помощью к тюремным врачам. Он попросил провести полное обследование организма, так как чувствует себя плохо.

Как рассказал «Известиям» сам заключенный, после ареста в 2010 году в Либерии, где он подвергся пыткам, у него развился артрит. Теперь он плохо ходит, постоянно хромает. К тому же, за годы, проведенные в тюрьме, появились проблемы с желудочно-кишечным трактом.

— Несколько месяцев назад, и только после того, как лично посол РФ в США Анатолий Антонов попросил за меня, я попал наконец на обследование по вопросам новообразований. Было хирургическое вмешательство, но лучше мне не стало. Не уверен, что проблема не вернулась, я постоянно испытываю боль и тошноту, не могу есть, - рассказывает Константин Ярошенко.

Ярошенко признается, что надеется на возвращение в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Но раз за разом власти США отказывают в данном вопросе. Последнее обращение от российского посольства было отправлено весной, пока ответа нет. Супруга летчика уверена, что возвращение на родину поможет мужу справится с трудностями.

— Мой муж серьезно болен. Посещать его в США мы не можем, остается общение на расстоянии, но человеку нужна семья. Особенно, когда происходит такая ужасная несправедливость, - говорит Виктория Ярошенко.

Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и обвинили в сговоре с целью контрабанды наркотиков. О задержании россиянина на территории третьей страны Вашингтон Москву не уведомил. Прошло почти десять лет, но изменений в деле Ярошенко нет. В МИД РФ отмечают, что летчик стал заложником правоохранительной системы Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU