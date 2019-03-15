МИД РФ требует от США перестать издеваться над Ярошенко и вернуть его домой

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-15T15:42:28+03:00

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В пятницу, 15 марта, стало известно о том, что МИД РФ требует от США перестать издеваться над летчиком Константином Ярошенко, который с июня прошлого года отбывает заключение в тюрьме «Данбери» в американском штате Коннектикут. Кроме того, по словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, Москва настаивает на возвращении гражданина РФ на Родину.

«Мы призываем власти США принять незамедлительные меры по соблюдению законных прав Константина Ярошенко. Требуем прекратить издевательства и вернуть его на Родину», - сказала дипломат, подчеркнув при этом, что российский летчик в настоящее время лишен необходимой медицинской помощи и находится в условиях, усугубляющих состояние его здоровья.

Также Захарова заметила, что американские власти уже не первый год нарушают права россиянина. «Сначала Константина Ярошенко похитили из другой страны, подвергли садистскому избиению, затем осудили по очень сомнительным обвинениям и основаниям <...> и продолжают мучить в тюрьме, отказывая в лечении», - приводит слова представителя министерства иностранных дел РФ ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, спецслужбы США задержали Константина Ярошенко в Либерии 28 мая 2010 года. Между тем чуть позже выяснилось, что на самом деле российский летчик был похищен американскими спецслужбами и подвергался пыткам. Затем же гражданина РФ переправили в Америку, где присяжные признали его виновным в «контрабанде наркотиков», а суд Нью-Йорка приговорил к 20 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU