2019-03-15T15:42:28+03:00
Политика

МИД РФ требует от США перестать издеваться над Ярошенко и вернуть его домой

Представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что россиянин лишен квалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 15 марта, стало известно о том, что МИД РФ требует от США перестать издеваться над летчиком Константином Ярошенко, который с июня прошлого года отбывает заключение в тюрьме «Данбери» в американском штате Коннектикут. Кроме того, по словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, Москва настаивает на возвращении гражданина РФ на Родину.

«Мы призываем власти США принять незамедлительные меры по соблюдению законных прав Константина Ярошенко. Требуем прекратить издевательства и вернуть его на Родину», - сказала дипломат, подчеркнув при этом, что российский летчик в настоящее время лишен необходимой медицинской помощи и находится в условиях, усугубляющих состояние его здоровья.

Также Захарова заметила, что американские власти уже не первый год нарушают права россиянина. «Сначала Константина Ярошенко похитили из другой страны, подвергли садистскому избиению, затем осудили по очень сомнительным обвинениям и основаниям <...> и продолжают мучить в тюрьме, отказывая в лечении», - приводит слова представителя министерства иностранных дел РФ ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, спецслужбы США задержали Константина Ярошенко в Либерии 28 мая 2010 года. Между тем чуть позже выяснилось, что на самом деле российский летчик был похищен американскими спецслужбами и подвергался пыткам. Затем же гражданина РФ переправили в Америку, где присяжные признали его виновным в «контрабанде наркотиков», а суд Нью-Йорка приговорил к 20 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Летчик Константин Ярошенко приговорен к 20 годам заключения в американской тюрьме »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СБР Украины временно возглавит Семочко, ранее обвиняемый во взяточничестве
США ввели визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда
Власти Киева открыли сквер имени Бориса Немцова
Психиатр-криминалист прокомментировал действия новозеландских стрелков
Помпео: Израиль имеет право защищаться от атак из сектора Газа
У разбившихся в Эфиопии и Индонезии самолетов обнаружили одинаковый дефект детали стабилизатора
МИД РФ: абсурдно собирать миллионы на помощь Сирии и сохранять санкции против нее
США обвинили Volkswagen и его экс-главу в крупном мошенничестве
«Ростех» опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Песков: Президент всегда рекомендует авиакомпаниям поддерживать отечественный авиапром
ЦБ РФ прогнозирует рост инфляции до 5,5 % в марте и апреле
Захарова: Россия выступает за продолжение диалога между США и КНДР
СК ходатайствует об аресте депутата, подозреваемого в получении взятки
Илон Маск представил новый электрокроссовер Tesla Model Y
Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в "Евровидении-2019"
Вице-премьер РФ: россиянам нет дела до новых санкций ЕС
Япония попросила Китай объяснить рост оборонных расходов
"Нечеловеческий поступок". Заместитель главы Совета муфтиев России прокомментировал трагедию в Крайстчерче
Кремль прокомментировал возможную передачу РПЦ музея Рублева
Китай всегда будет поддерживать денуклеаризацию Корейского полуострова
Захарова назвала безответственными планы США по милитаризации космоса
В МИД РФ призвали не политизировать процесс оказания гумпомощи Сирии
США продлил срок завершения операций с бумаги для «дочек» PDVSA
Тело Игоря Малашенко доставят в Москву в субботу