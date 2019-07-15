Матвиенко заявила об отсутствии планов ограничить возможности граждан РФ в интернете

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-15T14:03:43+03:00

Спикер СФ отметила. что сохраняются только ограничения, запрещающие сайты, которые способствуют распространению терроризма, экстремизма, наркоторговли

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у российского правительства и парламента нет намерений вводить новые ограничения для граждан РФ в интернете.

А также отметила, что сохраняются только нынешние ограничения, которые запрещают сайты, способствующие распространению терроризма, экстремизма, наркоторговли, а также порносайты.

- Хочу заверить - никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет, - подчеркнула спикер.

Матвиенко напомнила, что закон о защите рунета был принят исключительно для защиты России от кибератак, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле стало известно о том, что Госдума приняла закон о независимом интернете в окончательном чтении. Он призван защитить нашу страну от кибератак Запада. Закон должен вступить в силу с ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU