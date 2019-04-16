Госдума приняла закон о независимом интернете в окончательном чтении

Главная задумка — создать параллельный российский интернет, который продолжит работать, если нашу страну попытаются заблокировать извне. Это не значит, что Россия пойдет по проторенной Китаем дорожке и отгородиться от всемирной паутины «железным занавесом». Так сложилось, что всем интернетом управляют в Америке. Корневые серверы находятся в Штатах. А, значит, Вашингтон в любую секунду может обрушить работу российских банков, соцсетей и госуслуг.

В добавок, все данные о российских пользователях хранятся в США. Получается, их спецслужбы могут собрать на любого из нас папочку с компроматом.

Защитить нашу страну от кибератак Запада должен как раз этот закон о суверенном Рунете. Его приняли депутаты в третьем окончательном чтении. В Думе подсчитали, что один день без интернета будет стоить России 20 миллиардов рублей. А весь бюджет законопроекта о независимо Рунете как раз равен 20 миллиардам. То есть, все расходы на безопасность равны потерям от отключения сети на один день.

Закон должен вступить в силу с ноября 2019 года.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Публицист Георгий БОВТ: «Создается инструмент для цензуры»

Но не все эксперты верят, что реальная угроза со стороны Запада для нас существует. Якобы этот закон нужен, чтобы блокировать неугодные сайты.

- Подвох в том, что вторая часть этого закона — осуществление цензуры. И делать это станет легче, чем при Рунете в нынешнем виде. В общем, Роскомнадзор не скрывал, что одна из целей законопроекта — блокировка Телеграмма, который они до сих пор не могут заблокировать. Может коснуться это и других неугодных сайтов. Тысячи сайтов блокируют без суда. Поймите, ни одну страну в мире еще не отключали от интернета. Говорят про Сирию, которой в 2012 году на два дня обрубили всемирную сеть. Но сделали это сами сирийские власти. Даже Иран, Китай, Северную Корею никто не отключал. Это выдумки. За всем стояли сами власти этих стран, - рассказал «КП» публицист Георгий Бовт.