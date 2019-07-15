Итальянская полиция конфисковала арсенал оружия для наемников на Донбассе
На севере Италии, в Турине, у организаций крайне правого толка в ходе спецоперации конфисковали арсенал боевого оружия, включая одну управляемую ракету класса "воздух-воздух".
Местные СМИ сообщают, что в рамках этого дела были арестованы три человека, включая бывшего кандидата в Сенат от партии "Новая сила". Помимо Турина, спецрейды полиции были проведены в других крупных городах Италии: в Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли.
По данным следствия участники этих организаций были напрямую связаны с итальянскими наемниками, воевавшими на юго-востоке Украины, сообщает агентство ANSA.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Совфеде заявили, что конфликт в Донбассе можно остановить одним звонком. Сенатор Константин Косачев подчеркнул, что вместо этого Европа вводит очередные санкции против России.
Зеленский высказался о возможном снятии экономической блокады Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU