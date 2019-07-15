Итальянская полиция конфисковала арсенал оружия для наемников на Донбассе

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-15T14:54:38+03:00

В рамках этого дела были арестованы три человека

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На севере Италии, в Турине, у организаций крайне правого толка в ходе спецоперации конфисковали арсенал боевого оружия, включая одну управляемую ракету класса "воздух-воздух".

Местные СМИ сообщают, что в рамках этого дела были арестованы три человека, включая бывшего кандидата в Сенат от партии "Новая сила". Помимо Турина, спецрейды полиции были проведены в других крупных городах Италии: в Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли.

По данным следствия участники этих организаций были напрямую связаны с итальянскими наемниками, воевавшими на юго-востоке Украины, сообщает агентство ANSA.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Совфеде заявили, что конфликт в Донбассе можно остановить одним звонком. Сенатор Константин Косачев подчеркнул, что вместо этого Европа вводит очередные санкции против России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719147" frameborder="0"></iframe> Зеленский высказался о возможном снятии экономической блокады Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU