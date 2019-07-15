2019-07-15T16:44:12+03:00
Авто

Эксперт не увидел причин для заморозки цен на автомобили

Ценник будет повышаться и дальше
Елена АКИМОВА
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Цены на автомобили будут расти и дальше, уверены экспертыЦены на автомобили будут расти и дальше, уверены экспертыФото: ТАСС
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Цены на автомобили с начала года выросли на 10 процентов. Стоимость Volkswagen увеличилась на 2-3%, Volvo на 3%, Audi на 2,5%. Несмотря на снижение объемов рынка, падение не отмечается.

Автомобильный эксперту Игорь Моржаретто уверен, что основная причина повышения цен на авто – это увеличение НДС. Автопром – это та отрасль, где налог платится многократно. В конечном счете повышение составляет уже не 2 процента, а все десять.

- Автомобиль делается не на одном заводе. Приобретаются узлы и агрегаты, в каждом заложено НДС. Часть этих НДС возвращается, но не сразу, а через какое-то время и не все, - объяснил эксперт ИА «НСН».

Влияют и другие факторы, например, инфляция, курс валют по отношению к рублю.

- Все дилеры стараются привлечь покупателей, специальные акции и скидки, чтобы не лишиться клиентов. Они как раз компенсируют это повышение на 10 процентов, нов любом случае машины дорожали и будут дорожать, - говорит эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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