Ветеран подразделения антитеррора "Альфа" сообщил об увольнении командира Валерия Канакина

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-15T17:14:11+03:00

По словам Алексей Филатов, отставка командира «Альфы» не связана с задержанием ее бойцов

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Сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой, является «чистой чушью». Об этом заявил вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов.

"Весной у Валерия Владимировича Канакина заканчивался контракт на службу, и было принято решение, что после окончания контракта он уходит в запас", - приводит РИА Новости его слова.

Филатов отметил, что тему задержания сотрудников ФСБ пытаются "приподнимать по общим законам "хайпа".

Со своей стороны, почетный президент Ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров уточнил, что указ об отставке Канакина был подписан в мае. Кроме того, он также подчеркнул, что увольнение не связано со скандальным арестом. "Указ об отставке Канакина был подписан президентом РФ в мае этого года. Со скандалом вокруг задержания сотрудников "Альфы" это никак не связано", - цитирует его ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 5 июля Московский гарнизонный военный суд арестовал до августа пять сотрудников ФСБ. Еще двоих отправили под домашний арест. Всех подозревают в разбое на территории Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU