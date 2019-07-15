Первый тайм матча Локомотив - Рубин завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 20:49 2019-07-15T20:49:23+03:00

Команды не забили голов, а хозяева еще и промахнулись с пенальти

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В понедельник, 15 июля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" играется последний матч 1 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Локомотив" принимает на своем поле казанский "Рубин" и в этой игре, которая проходит на стадионе в Черкизово, завершился первый тайм поединка.

Несмотря на усилия игроков обеих команд, зрители так и не увидели голов в стартовые 45 минут этого поединка. И на перерыв "Рубин" и "Локомотив" ушли при счете 0:0 на табло. Самым ярким и интересным моментом первого тайма игры стал пенальти, который назначили в ворота казанцев. Аккурат в середине первого тайма полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук пробил слишком мощно и попал в перекладину ворот "Рубина", не забив первого гола в этой игре.

На 33-й минуте игрок "Рубина" Павел Могилевец и вовсе забил гол, но судья зафиксровал "вне игры".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Рубин.

ИСТОЧНИК KP.RU