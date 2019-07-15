2019-07-15T22:42:34+03:00
Политика

Юнус-Бек Евкуров будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации

В подчинении генерал-лейтенанта будут находиться Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ
Марина ВЕНЦОВА
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Замминистра обороны России Юнус-Бек ЕвкуровЗамминистра обороны России Юнус-Бек ЕвкуровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, ранее назначенный на пост замминистра обороны России, будет курировать в министерстве боевую подготовку, а также безопасность полетов авиации Вооруженных сил РФ.

В подчинении генерал-лейтенанта будут находиться Главное управление боевой подготовки Вооруженных сил России и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ, говорится на сайте российского военного ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал, что 8 июля экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны России. Для многих было очевидно, что именно он «с большой вероятностью» станет замом министра обороны России Сергея Шойгу.

Напомним, 24 июня Евкуров решил оставить пост главы Ингушетии. Он попросил не связывать его отставку с протестами, которые вызвало соглашение о границах с Чечней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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