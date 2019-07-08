2019-07-08T14:54:48+03:00
Политика

Евкуров стал замминистра обороны России

Бывшему главе Ингушетии также присвоено звание генерал-лейтенанта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Евкуров стал замминистра обороны РоссииЕвкуров стал замминистра обороны РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны России в звании генерал-лейтенанта. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра оборона Российской Федерации», - сказано в тексте опубликованного документа, в котором бывшему главе Ингушетии также присваивается воинское звание генерал-лейтенанта.

Указ вступает в силу со дня его подписания в понедельник, 8 июля.

Как писал ранее сайт kp.ru, для многих было очевидно, что Евкуров «с большой вероятностью» станет замом министра обороны Сергея Шойгу. Тогда сразу три авторитетных источника в военном ведомстве России подтвердили обозревателю «КП» Виктору Баранцу данную информацию.

Напомним, 24 июня Евкуров решил оставить пост главы Ингушетии. Он попросил не связывать его отставку с протестами, которые вызвало соглашение о границах с Чечней. По его словам, решение появилось уже давно, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прошение не стало для Кремля сюрпризом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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