2019-07-16T05:27:26+03:00
В мире

ВВС США пообещали защитить "Зону 51" от "штрума"

Военные указали, что база является действующим полигоном для испытаний
Юлия ДИВЕЕВА
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Аэрофотосъемка "Зоны 51"Аэрофотосъемка "Зоны 51"Фото: СОЦСЕТИ
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Военно-воздушные силы США пообещали защитить военную базу "Зона 51" в пустыне Невада от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев.Об этом сообщила официальный представитель ВВС Лора Макэндрюс.

"Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы", - сказала она.

Представитель ВВС подчеркнула, что Зона 51 - действующий полигон для учений, пишет газета Washington Post. При этом уже более 1,14 миллиона человек записались в Facebook на "штурм" военной базы. Еще 945 тысяч человек указали, что "интересуются" этим мероприятием.

Как ранее писал сайт kp.ru, счетчик активности и интересов участников самых разнообразных сообществ Facebook зафиксировал новый рекорд: за считанные часы в сообщество Storm Area 51 (Штурм базы 51) вступил миллион человек. Цель сообщества – штурм американской военной базы Area 51, расположенной в пустыне Невада. Многие обыватели в США, а также уфологи уверены, что американские военные прячут на базе инопланетян и проводят над ними опыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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