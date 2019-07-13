2019-07-13T13:28:11+03:00
В мире

Миллион американцев планируют захватить военную базу, где изучают инопланетян

В социальных сетях объявлен сбор желающих проникнуть на таинственную «Зону 51» в Неваде
Алексей ОСИПОВ
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В социальных сетях объявлен сбор желающих проникнуть на таинственную «Зону 51» в НевадеВ социальных сетях объявлен сбор желающих проникнуть на таинственную «Зону 51» в Неваде
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Счетчик активности и интересов участников самых разнообразных сообществ Facebook зафиксировал новый рекорд: за считанные часы в сообщество Zone 51 вступил миллион человек. 537 000 юзеров подтвердили свое участие в планируемом мероприятии, еще 520 000 сказали, что намерены к нему присоединиться.

Заявленная цель – штурм американской военной базы Area 51, расположенной в пустыне Невада. Руководство Пентагона официально подтвердило существование секретного объекта лишь в 2013 году, после того, как были опубликованы его снимки, полученные из космоса. До этого, о «Зоне 51» ходили лишь легенды (было снято множество художественных и документальных фильмов об этом), согласно которым именно там вот уже многие десятилетия американские военные хранят останки инопланетян, с кораблями которых сталкивались самолеты ВВС США. В официальных справочниках эта база значится как тестовая площадка для испытания новых систем вооружений.

"Зона-51" сверху

"Зона-51" сверху

Но в конце июня этого года группа американских сенаторов получила секретный отчет о встрече самолета ВМС США с неопознанным летающим объектом. Парламентариев настолько заинтересовала тема, что Пентагон был вынужден созвать для них специальный, секретный брифинг по этой теме. Но об этом узнали в СМИ, и пресс-секретарю американских ВМС Джозефу Градишеру пришлось публично подтвердить факт проведения брифинга.

А уж коль инопланетянами заинтересовались сами сенаторы, то и простому люду тоже захотелось увидеть неземных пришельцев. В итоге в социальных сетях появился призыв штурмовать «Зону 51», дабы посмотреть на пришельцев.

Участники подобного сообщества в Facebook намерены собраться в Неваде 20 сентября и обсудить на месте время старта и маршрут штурма. Снимки с высоты полета площадей «Зоны 51» показывают, что на ее территории совсем немного построек, да и те, в основном, обветшалые ангары. Похоже, если теория заговора, связанная с «Зоной 51», подтвердится, то основная масса ее помещений и исследовательских лабораторий находится под землей, в бункере.

Модераторы сообщества в Facebook пока не сообщают: как они намерены преодолеть защиту базы, которая наверняка будет усилена, а также защитить участников штурма от уголовного преследования за проникновение на режимный объект.

В американских СМИ пишут, что в понедельник Пентагон проведет специальный брифинг по поводу сложившейся ситуации вокруг секретного объекта. Некоторые эксперты ожидают, что военные предъявят общественности фото и видео с «Зоны 51», которыми попытается утихомирить страсти, показав, что никаких инопланетян там никогда не было.

Подождем до понедельника?

ИСТОЧНИК KP.RU

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