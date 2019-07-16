Шойгу: число уклонистов за последние пять лет сократилось в четыре раза

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-16T12:44:27+03:00

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Число молодых людей, которые пытаются уклониться от службы в армии, за последние пять лет сократилось в четыре раза. Такие цифры назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Помимо количества, улучшилось и качество комплектования войск. Новобранцы стали крепче физически и морально выносливее, а многие имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Многие талантливые срочники попадают в научные и научно-производственные роты. Там они занимаются исследованиями в области национальной обороны или выполняют задачи в интересах ОПК.

На сегодняшний день в вооруженных силах действуют четыре научно-производственные роты и 17 научных, пять из них размещены в Военном инновационном технополисе «ЭРА».

- Ребята, которые стали кандидатами в сборную России по олимпийским видам спорта попадают в спортивные роты и имеют возможность улучшить свои результаты, проходя службу по призывы, - цитирует ФАН слова министра.

1 июля пятая спортивная рота была сформирована в Севастополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU