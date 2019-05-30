Слушание по запросу США об экстрадиции Ассанжа перенесено

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-30T12:36:18+03:00

Ранее МИД Великобритании обещал не выдавать журналиста, если ему будет грозить смертная казнь [видео]

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Слушание по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесено на 12 июня. Соответствующие решение было принято Вестминстерским магистратским судом Лондона.

«Следующее слушание состоится 12 июня, либо в этом суде, либо в тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж», - зачитал решение судья.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, шведский суд отказался перенести дату заседания посвященного аресту Ассанжа, несмотря на то, что состояние здоровья журналиста ухудшилось, и он был переведен в тюремную больницу.

Напомним, ранее МИД Великобритании обещал Эквадору, отказавшему журналисту в убежище, не выдавать Ассанжа, если ему будет грозить смертная казнь. Накануне власти Эквадора передали представителям Соединенных Штатов юридические документы и личные вещи основателя сайта WikiLeaks.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703775" frameborder="0"></iframe> 4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU