Слушание по запросу США об экстрадиции Ассанжа перенесено
Слушание по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесено на 12 июня. Соответствующие решение было принято Вестминстерским магистратским судом Лондона.
«Следующее слушание состоится 12 июня, либо в этом суде, либо в тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж», - зачитал решение судья.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, шведский суд отказался перенести дату заседания посвященного аресту Ассанжа, несмотря на то, что состояние здоровья журналиста ухудшилось, и он был переведен в тюремную больницу.
Напомним, ранее МИД Великобритании обещал Эквадору, отказавшему журналисту в убежище, не выдавать Ассанжа, если ему будет грозить смертная казнь. Накануне власти Эквадора передали представителям Соединенных Штатов юридические документы и личные вещи основателя сайта WikiLeaks.
4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?
ИСТОЧНИК KP.RU