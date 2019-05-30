2019-05-30T12:36:18+03:00
В мире

Слушание по запросу США об экстрадиции Ассанжа перенесено

Ранее МИД Великобритании обещал не выдавать журналиста, если ему будет грозить смертная казнь [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Слушание по запросу США об экстрадиции Ассанжа перенесеноСлушание по запросу США об экстрадиции Ассанжа перенесеноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Слушание по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесено на 12 июня. Соответствующие решение было принято Вестминстерским магистратским судом Лондона.

«Следующее слушание состоится 12 июня, либо в этом суде, либо в тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж», - зачитал решение судья.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, шведский суд отказался перенести дату заседания посвященного аресту Ассанжа, несмотря на то, что состояние здоровья журналиста ухудшилось, и он был переведен в тюремную больницу.

Напомним, ранее МИД Великобритании обещал Эквадору, отказавшему журналисту в убежище, не выдавать Ассанжа, если ему будет грозить смертная казнь. Накануне власти Эквадора передали представителям Соединенных Штатов юридические документы и личные вещи основателя сайта WikiLeaks.

4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав будет по-новому вычислять сколько пьют россияне
В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6,6
Новоизбранный президент Латвии выступил за улучшение отношений с Россией
Россияне смогут платить рублями на туристических онлайн-площадках Турции
Кремль: предложений от американской стороны по встрече Путина и Трампа на G20 пока нет
Приемным семьям Вологодской области помогут собрать детей в школу
Лауреат премии "Мама года" проткнула сердце мужу, чтобы спокойно уйти в бар
"Чернобыль" стал самым популярным телесериалом в истории по версии IMDb
В Госдуме прокомментировали обвинения США в части ядерных испытаний в России
Далай-лама похвалил Владимира Путина за внимание в происходящему в мире
Осенью в России начнется регистрация всех беспилотников
В США врачи выходили самого маленького в мире ребенка
Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия ДРСМД
В России увеличилось число пьющих людей
В РЖД опровергли сведения о повышении стоимости проезда в плацкартных вагонах
В Москве появятся такси-вертолеты по цене машины бизнес-класса
Президент наградил Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Южнокорейские спасатели прибудут в Венгрию в связи с крушением прогулочного катера
Самолет А-320 совершил аварийную посадку в Москве
СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, бросившей детей в хостеле в Московской области
Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением вертолета ВС Украины
Ленобласть комплексно решает проблему с детсадами и школами в районах интенсивной застройки
Китай обвинил США в экономическом терроризме ради торговых войн
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности купания в фонтанах