МИД Британии обещал Эквадору не выдать Ассанжа, если ему грозит смертная казнь

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-16T12:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Нынешний и бывший главы Министерства иностранных дел Великобритании заверяли президента Эквадора Ленина Морено, что в соответствии с британским законодательством выдача основателя сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть осуществлена, если журналист будет подвергнут смертной казни. Об этом эквадорскому лидеру писали руководители МИД Соединённого Королевства Джереми Ханта и его предшественника Бориса Джонсона 7 марта и 10 августа прошлого года.

«Вы выразили обеспокоенность тем, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании существует риск того, что он может быть приговорен к смертной казни. Я могу подтвердить, что в соответствии с британским законодательством выдача человека не может быть назначена, если соответствующее лицо будет подвергнуто смертной казни» - передает содержание писем издание The Guardian

В документах утверждалось, что для экстрадиции в другую страну Министерство внутренних дел Соединённого Королевства должно получить «соответствующие гарантии, что смертная казнь не будет назначена или приведена в исполнение».

Напомним, 11 апреля Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, после чего британская полиция задержала журналиста прямо в здании эквадорского посольства в Лондоне, где тот скрывался семь лет. Журналист находится в международном розыске, его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Кот Ассанжа смотрит запись его задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU