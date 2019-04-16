2019-04-16T12:36:56+03:00
В мире

МИД Британии обещал Эквадору не выдать Ассанжа, если ему грозит смертная казнь

Лондон писал эквадорскому лидеру, что для экстрадиции Соединённой Королевства должен получить журналисту не будет назначена высшая мера пресечения [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лондон сообщал, что для экстрадиции Соединённой Королевства должен получить журналисту не будет назначена высшая мера пресеченияЛондон сообщал, что для экстрадиции Соединённой Королевства должен получить журналисту не будет назначена высшая мера пресеченияФото: REUTERS
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Нынешний и бывший главы Министерства иностранных дел Великобритании заверяли президента Эквадора Ленина Морено, что в соответствии с британским законодательством выдача основателя сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть осуществлена, если журналист будет подвергнут смертной казни. Об этом эквадорскому лидеру писали руководители МИД Соединённого Королевства Джереми Ханта и его предшественника Бориса Джонсона 7 марта и 10 августа прошлого года.

«Вы выразили обеспокоенность тем, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании существует риск того, что он может быть приговорен к смертной казни. Я могу подтвердить, что в соответствии с британским законодательством выдача человека не может быть назначена, если соответствующее лицо будет подвергнуто смертной казни» - передает содержание писем издание The Guardian

В документах утверждалось, что для экстрадиции в другую страну Министерство внутренних дел Соединённого Королевства должно получить «соответствующие гарантии, что смертная казнь не будет назначена или приведена в исполнение».

Напомним, 11 апреля Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, после чего британская полиция задержала журналиста прямо в здании эквадорского посольства в Лондоне, где тот скрывался семь лет. Журналист находится в международном розыске, его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Кот Ассанжа смотрит запись его задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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