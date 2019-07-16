2019-07-16T13:11:36+03:00
Политика

Посол США в Японии покинет свой пост

Уильям Хагерти возглавлял дипмиссию с 27 июля 2017 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майк Помпео рядом с послом США в Японии Уильямом Хагерти (справа)Госсекретарь США Майк Помпео рядом с послом США в Японии Уильямом Хагерти (справа)Фото: REUTERS
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Посол Соединенных Штатов в Японии Уильям Хагерти оставит свой пост уже в этом месяце. Соответствующее заявление появилось на сайте дипломатического представительства.

"Посол Хагерти с честью представлял президента США [Дональда Трампа] и американский народ. Он участвовал в работе по продвижению альянса США и Японии, который является краеугольным камнем мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Хагерти занял должность главы дипмиссии 27 июля 2017 года. Он пробыл на этом посту два года. Теперь же обязанности посла Японии в США временно будет исполнять его заместитель Джозеф Янг.

К слову, Токио накануне отказалось входить в новую коалицию союзников Вашингтона с целью обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке. Сайт kp.ru писал, что японские власти предложили направить усилия на дипломатическое разрешение ситуации с Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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