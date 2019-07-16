Посол США в Японии покинет свой пост
Посол Соединенных Штатов в Японии Уильям Хагерти оставит свой пост уже в этом месяце. Соответствующее заявление появилось на сайте дипломатического представительства.
"Посол Хагерти с честью представлял президента США [Дональда Трампа] и американский народ. Он участвовал в работе по продвижению альянса США и Японии, который является краеугольным камнем мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
Хагерти занял должность главы дипмиссии 27 июля 2017 года. Он пробыл на этом посту два года. Теперь же обязанности посла Японии в США временно будет исполнять его заместитель Джозеф Янг.
К слову, Токио накануне отказалось входить в новую коалицию союзников Вашингтона с целью обеспечения безопасности судоходства на Ближнем Востоке. Сайт kp.ru писал, что японские власти предложили направить усилия на дипломатическое разрешение ситуации с Ираном.
ИСТОЧНИК KP.RU