Япония отказалась направлять свои войска к берегам Ирана

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-16T11:25:19+03:00

Ранее США предложили союзникам создать коалицию для контроля судоходства в Персидском заливе

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Правительство Японии не планирует направлять бойцов Сил самообороны к берегам Ирана в Ормузском проливе. Такое заявление сделал министр обороны страны Такэси Ивая.

Ранее с соответствующим предложением выступили власти Соединенных Штатов, которые решили создать коалицию для контроля судоходства и обеспечения безопасности грузовых кораблей в районе Персидского залива.

"В настоящее время мы не рассматриваем вариант отправки подразделений Сил самообороны", - цитирует Иваю агентство Kyodo.

По его словам, Токио и Вашингтон находятся в тесном контакте по данному вопросу, но пока акцент делается, прежде всего, на принятие дипломатических усилий по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Сайт kp.ru писал, что 13 июня два нефтеналивных танкера Front Altair и Kokuka Courageous подверглись нападению в районе Ормузского пролива. США практически сразу обвинили в случившемся Иран. В Японии же такие утверждения Вашингтона сочли "недостаточно убедительными".

ИСТОЧНИК KP.RU