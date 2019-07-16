2019-07-16T13:27:24+03:00
Общество

В Госдуме предложили ограничить число приемных детей на одну семью

Депутат Тамара Плетнева считает, что усыновление десяти и более ребятишек похоже на меркантильность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Госдуме выступили за ограничение числа приемных детей в семьяхВ Госдуме выступили за ограничение числа приемных детей в семьяхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказалась в пользу ограничения числа приемных детей в одной семье.

Пока такого законопроекта нет, но депутат уже заявила о готовности поддержать его в случае поступления в нижнюю палату парламента. Тем более, что ранее эту тему уже поднимала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Она тоже считает, что разве можно десять человек усыновлять и даже больше. Это напоминает меркантильность", — заявила Плетнева.

Депутат также выступила против усыновления детей однополыми парами, назвав это противоестественным, ведь у ребенка должна быть классическая семья, состоящая из мамы и папы.

"Я даже не знаю, у кого в голове это все созревает, эта всякая дурь", — цитирует РИА Новости Плетневу.

Сайт kp.ru писал, что в настоящий момент на рассмотрении Госдумы находится законопроект, принятие которого может привести к созданию "черного списка" опекунов. В него попадут люди, которые уже брали детей на свое попечительно, но опыт оказался негативным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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