Две трети жилого фонда Москвы подготовили к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-16T13:37:34+03:00

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Подготовка к будущей зиме идет уже с 15 апреля. Ежегодные проверки и ремонт тепловых сетей идут опережая график, ведь к середине лета проведены работы более чем в половине столичных зданий.

"На сегодняшний день специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к более 20 тысяч строений жилого фонда, что составляет 61% от общего плана" - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Павел Бирюков.

Также Бирюков уточнил, что жилые здания и социальные учреждения будут готовы к приему отопления к первому сентября, а промышленные, торговые и административные здания подготовят к 15 числу.

"Проводится целый комплекс мероприятий: гидравлические испытания и профилактический ремонт тепловых сетей, отопительных котельных, газопроводов и регуляторных пунктов, центров питания и воздушных линий электропередач, диагностика оборудования и другое, - уточнил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU