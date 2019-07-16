2019-07-16T13:46:45+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества коррупционеров

Ранее с соответствующим предложением выступил глава СК Александр Бастрыкин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В администрации президента России пока не обсуждали возможность возвращения практики конфискации имущества коррупционеров и предоставления следователям доступа к банковской тайне на этапе доследственной проверки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

"Какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка. Каких-либо решений на этот счет также не принималось", - сказал представитель Кремля.

По его словам, методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются. Усилия в данном направлении прикладывает, в частности, возглавляемая руководителем администрации президента Антоном Вайно комиссия. В рамках нее идея Бастрыкина пока также не обсуждалась.

Сайт kp.ru писал, что ранее глава СК предложил вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний по статье 44 Уголовного кодекса в целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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