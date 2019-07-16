2019-07-16T14:33:33+03:00
Общество

Google Ассистент научился декламировать стихи голосами знаменитостей

Свои голоса программе подарили писатели, юмористы и музыканты
Никита Ключенков
Поделиться:
Голосовой помощник Google заговорил голосами артистов и писателей.Голосовой помощник Google заговорил голосами артистов и писателей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После успеха проектов, зачитывающих русскую классику и сказки, Google представил новую функцию своего голосового помощника. Теперь достаточно сказать «Окей, Google, прочитай стихотворение» чтобы услышать лучшие произведения поэтов в исполнении знаменитостей.

Для проекта стихи прочитали юморист и телеведущий Александр Гудков, Актеры Юрий Стоянов и Анатолий Белый, певицы Валерия и Manizha, писатель Александр Цыпкин а также музыканты Кирилл Иванов (СБПЧ) и ST.

Пока программа знает Пушкина, Лермонтова, Цветаеву, Фета, Есенина, Тютчева, Блока и некоторых других знаковых поэтов. Опробовать новый функционал вы можете уже сейчас, обновив Google Ассистент.

"Мы попытались охватить разные эпохи и разную лирику, чтобы каждый услышал то, что созвучно с настроением и пожеланиями. Неважно, ищите ли вы нежные строки для признания в своих чувствах, хотите сами вспомнить творчество любимого автора или решили познакомить ребенка с произведениями школьной программы", - сообщается в блоге компании.

К слову, Валерии уже не в первой заниматься озвучанием, в 2015 году, в рамках проекта «Голос метро» ее голосом объявлялись станции на Арбатской линии московского метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему от Росатома
После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя
В Москве обнаружено тело известного композитора с гематомами по всему телу
Совладелица "Рустави 2" подала иск против гендиректора телекомпании
В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400
Кремль: Путин пока не планирует встречу с Макроном по СВПД
В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Американские ученые нашли способ избежать старческой деменции
Собянин: строительство Некрасовской линии метро вышло на финишную прямую
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и хранить хлеб
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества коррупционеров
Мосгоризбирком: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы
Две трети жилого фонда Москвы подготовили к отопительному сезону
В Госдуме предложили ограничить число приемных детей на одну семью
МИД Турции: С-400 не представляют угрозы для НАТО
Из-за пожаров на хорватском острове Паг эвакуированы тысячи жителей
Посол США в Японии покинет свой пост
Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
В Кремле подтвердили данные о подготовке визита Путина в Венгрию
Симоньян пошутила о статье CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
Шойгу: число уклонистов за последние пять лет сократилось в четыре раза
В Госдуме прокомментировали публикацию об угрозе удара России по Европе
Закон об исключительности украинского языка вступил в силу
В России может появиться новая схема расчета платы за мусор
В России рекордно низко упали цены на сахар
Япония отказалась направлять свои войска к берегам Ирана
Осужденную в США россиянку содержат в бесчеловечных условиях