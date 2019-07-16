Google Ассистент научился декламировать стихи голосами знаменитостей
После успеха проектов, зачитывающих русскую классику и сказки, Google представил новую функцию своего голосового помощника. Теперь достаточно сказать «Окей, Google, прочитай стихотворение» чтобы услышать лучшие произведения поэтов в исполнении знаменитостей.
Для проекта стихи прочитали юморист и телеведущий Александр Гудков, Актеры Юрий Стоянов и Анатолий Белый, певицы Валерия и Manizha, писатель Александр Цыпкин а также музыканты Кирилл Иванов (СБПЧ) и ST.
Пока программа знает Пушкина, Лермонтова, Цветаеву, Фета, Есенина, Тютчева, Блока и некоторых других знаковых поэтов. Опробовать новый функционал вы можете уже сейчас, обновив Google Ассистент.
"Мы попытались охватить разные эпохи и разную лирику, чтобы каждый услышал то, что созвучно с настроением и пожеланиями. Неважно, ищите ли вы нежные строки для признания в своих чувствах, хотите сами вспомнить творчество любимого автора или решили познакомить ребенка с произведениями школьной программы", - сообщается в блоге компании.
К слову, Валерии уже не в первой заниматься озвучанием, в 2015 году, в рамках проекта «Голос метро» ее голосом объявлялись станции на Арбатской линии московского метро.
ИСТОЧНИК KP.RU