Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-16T16:05:26+03:00

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Компания "Нафтогаз Украины" заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа европейским потребителям в связи с ремонтными работами газопровода "Северный поток".

"Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит", - говорится в сообщении компании в «Фейсбуке».

В компании "Укртрансгаз" сообщали, что заявка на транзит по состоянию на 14 июля составляла 235,1 миллионов кубометров в сутки, более оперативные данные пока не приводятся.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, с 16 до 30 июля приостановлена транспортировка газа через морской газопровод «Северный поток». Для планового технического обслуживания были остановлены обе нитки газопровода. Компания - оператор Nord Stream сообщает, что плановые работы проводятся в рамках долгосрочной стратегии обеспечения целостности «Северного потока».

ИСТОЧНИК KP.RU