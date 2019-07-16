2019-07-16T16:05:26+03:00
Экономика

Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу

Ранее "Северный поток" приостановил транспортировку газа из-за плановых работ
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
"Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа"Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Компания "Нафтогаз Украины" заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа европейским потребителям в связи с ремонтными работами газопровода "Северный поток".

"Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит", - говорится в сообщении компании в «Фейсбуке».

В компании "Укртрансгаз" сообщали, что заявка на транзит по состоянию на 14 июля составляла 235,1 миллионов кубометров в сутки, более оперативные данные пока не приводятся.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, с 16 до 30 июля приостановлена транспортировка газа через морской газопровод «Северный поток». Для планового технического обслуживания были остановлены обе нитки газопровода. Компания - оператор Nord Stream сообщает, что плановые работы проводятся в рамках долгосрочной стратегии обеспечения целостности «Северного потока».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иране заявили, что пока не собираются обогащать уран свыше 4,5%
Джигурда "выдвинул" себя в "ночные мэры" Москвы
Инициатива возвращения курилок в аэропорты схлестнула думцев в зале заседаний
Россияне рассказали, как копят на старость
Госдума одобрила закон о возвращении курилок в аэропорты
Омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых лиц
В машине отца пропавшего в Польше мальчика нашли следы крови ребенка
Массовую гибель пчел в России оценили в триллион рублей
Никто не любит летать по вечерам: Названо самое популярное время авиаперелетов
Зеленский собрался провести на Украине Олимпиаду
Ученые выяснили, где чаще всего знакомятся современные пары
Силуанов: нельзя допускать зависимость качества медицинских услуг от цен на нефть
В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы
«Северный поток» остановили на ремонт до конца июля
В офисе президента Украины допустили очередные телефонные переговоры Зеленского и Путина
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему от Росатома
После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя
В Москве обнаружено тело известного композитора с гематомами по всему телу
Совладелица "Рустави 2" подала иск против гендиректора телекомпании
В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400
Google Ассистент научился декламировать стихи голосами знаменитостей
Кремль: Путин пока не планирует встречу с Макроном по СВПД
В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи