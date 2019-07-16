Госдума запретила передавать коллекторам долги за коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-16T17:32:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственная Дума на заседании во вторник, 16 июля, приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг жилищно-коммунальных хозяйств.

Документ исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, кроме его передачи профессиональным участникам рынка. Среди них отмечаются, управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы.

Кроме того, закон запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома. Также запрещается передача коллекторам не только права взыскания, но и в целом договора цессии по долгам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, как ранее писал сайт kp.ru, сообщал, что существует такая проблема, когда звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы за неуплату долгов по ЖКХ. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения, отмечал он.

По последним данным, долги россиян по ЖКХ достигли почти 1,5 триллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU