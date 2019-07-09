Госдума прорабатывает запрет на передачу долгов по ЖКХ коллекторам
Госдума во втором чтении приняла законопроект, который запрещает передавать коллекторам долги людей по ЖКХ. Документ вводит новый порядок. Теперь передать долг можно только между профессиональными участниками рынка: УК, ТСЖ, жилищными кооперативами, ресурсоснабжающими организациями.
"Уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке… и исключает дальнейшую передачу денежных средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору", - указывают авторы законопроекта.
Существующий порядок, по их мнению, "ограничивает законные права и интересы граждан". Идею активно поддерживает председатель Госдумы Вячеслав Володин, ФССП и Минстрой, пишет ТАСС.
"Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения", - пояснил Володин.
Сайт kp.ru писал о том, что долги россиян по ЖКХ достигли почти 1,5 триллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU