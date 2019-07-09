2019-07-09T16:14:43+03:00
Общество

Госдума прорабатывает запрет на передачу долгов по ЖКХ коллекторам

Нынешний порядок вещей депутаты считают незаконным
Григорий ЛЕОРДА
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В скором времени коллекторы не смогут встать между человеком и управляющей компанией.В скором времени коллекторы не смогут встать между человеком и управляющей компанией.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Госдума во втором чтении приняла законопроект, который запрещает передавать коллекторам долги людей по ЖКХ. Документ вводит новый порядок. Теперь передать долг можно только между профессиональными участниками рынка: УК, ТСЖ, жилищными кооперативами, ресурсоснабжающими организациями.

"Уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке… и исключает дальнейшую передачу денежных средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору", - указывают авторы законопроекта.

Существующий порядок, по их мнению, "ограничивает законные права и интересы граждан". Идею активно поддерживает председатель Госдумы Вячеслав Володин, ФССП и Минстрой, пишет ТАСС.

"Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения", - пояснил Володин.

Сайт kp.ru писал о том, что долги россиян по ЖКХ достигли почти 1,5 триллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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