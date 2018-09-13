2018-09-13T14:37:00+03:00
Экономика

Долги в ЖКХ достигли почти 1,5 триллионов рублей

Откуда они берутся, если на граждан приходится меньше половины этой суммы, в студии Радио «Комсомольская правда» рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис
Елена АРАКЕЛЯНЕвгений БЕЛЯКОВ
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По словам Чибиса, порядка 250-300 млрд рублей долга числится за управляющими компаниямиПо словам Чибиса, порядка 250-300 млрд рублей долга числится за управляющими компаниямиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Долги в жилищно-коммунальной сфере доросли почти до 1,5 трлн рублей. Еще в середине 2017 года сумма называлась гораздо меньшая — 1,3 трлн. При этом, что интересно, долги собственно граждан составляют меньше половины от всей недоимки — порядка 65 млрд. Откуда же остальное?

- Это цепочка накопленных долгов, - рассказал в студии Радио «КП» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. - Управляющие компании должны тем, кто дает тепло и воду. Те, кто дает тепло и воду, должны энергетикам. Энергетики должны за топливо и за газ.

По словам Чибиса, порядка 250-300 млрд рублей долга числится за управляющими компаниями, которые обслуживают наши дома. То есть зачастую граждане-то платят, но собранные с них деньги зависают по дороге у посредника и не переводятся дальше поставщикам воды, тепла и т. д. А те не могут рассчитаться со своими поставщиками. Вот и копятся по цепочке долги.

-Мы рассчитываем на то, что эта цепочка начнет сокращаться. Такая динамика, по крайней мере, - уточнил замминистра. - Например, принят закон о прямых договорах. Он о том, чтобы исключить из цепочки посредника и решить проблему долгов управляющих компаний.

Напомним, закон о прямых договорах действует с апреля этого года. По нему, в частности, поставщики воды, тепла и прочего вправе переходить с жильцами на платежи напрямую — ежели управляющая компания накопила более чем двухмесячный долг. То есть в таких случаях, скажем, водоканал может в одностороннем порядке разорвать договор с «плохой» УК, и граждане будут переводить деньги за воду прямо на счет водоканала.

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