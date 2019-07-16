2019-07-16T18:56:47+03:00
Политика

Киев не направлял приглашений Великобритании и США для участия в переговорах по Донбассу

Ранее Зеленский предложил Путину обсудить украинский кризис в компании с лидерами Британии, Соединённых Штатов, Германии и Франции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев не направлял приглашений Великобритании и США для участия в переговорах по ДонбассуКиев не направлял приглашений Великобритании и США для участия в переговорах по ДонбассуФото: REUTERS
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Украина не направляла приглашений Великобритании и США для участия в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, но Киев готов обсуждать расширение «Нормандского формата». Соответствующие заявление сделал заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко

«Действительно, вопрос расширения "нормандского формата" обсуждается не первый раз, и не только этим президентом, но и его предшественником. Есть ряд наций, которые высказывали свою заинтересованность в том, чтобы принять участие», - сказал он.

Напомним, 7 июля, Зеленский на своей странице в фейсбуке предложил Путину встретиться на нейтральной территории в Минске обсудить «чей Крым, кого там нет на Донбассе» в компании с президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В МИД Германии сообщили, что никаких предложений по вопросу расширения «Нормандского формата» Берлин не получал

ИСТОЧНИК KP.RU

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