2019-07-12T15:09:04+03:00
Политика

МИД ФРГ: Берлину не получал предложений о расширении «Нормандского формата»

Ранее Зеленский предложил Путину обсудить украинский кризис в компании с лидерами Великобритании, США, Германии и Франции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД ФРГ: Берлину не получал предложений о расширении «Нормандского формата»МИД ФРГ: Берлину не получал предложений о расширении «Нормандского формата»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В состоявшимся 11 июля телефонном разговоре президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский, обсуждали вопрос расширения «Нормандского формата», однако Берлин никаких предложений по данному вопросу не получал. Соответствующие заявление сделал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Вчера, исходя из тех сообщений, которые мы видели, президент (РФ Владимир) Путин и президент (Украины Владимир) Зеленский говорили о том, чтобы продолжить переговоры в нормандском формате. Никто не обращался к нам с предложением расширить формат», - сказал представитель внешнеполитического ведомства Германии.

Напомним, комментируя предложение Зеленского провести переговоры в присутствии лидеров Великобритании, США, ФРГ и Франции, Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов по вопросу урегулирования украинского кризиса, в том числе и от расширения нормандского формата.

После заявления российского лидера, по инициативе Украины состоялась первая телефонная беседа Путина с новым украинским президентом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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