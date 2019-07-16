2019-07-16T21:59:44+03:00
Общество

В Госдуме попросят Гепрокуратуру проверить массовую гибель пчел

В ряде регионов России умерло 60% насекомых [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В ряде регионов России умерло 60% насекомыхВ ряде регионов России умерло 60% насекомыхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил о том, что они намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о массовой гибели пчел в России и использовании контрафактных химикатов.

"Обратимся в Генеральную прокуратуру с указанием не просто факта гибели пчел, а именно использования контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушения технологий при использовании химикатов, - цитирует его пресс-служба комитета. - Нужно провести проверку».

При этом Николаев добавил, что после того, как будут получены ответы и статистика, в сентябре будет проведено еще одно мероприятие со всеми ведомствами. Он подчеркнул, что «на уровне только Госдумы мы [комитет] не сможем решить эту проблему».

Во вторник, 16 июля, на площадке комитета прошло экспертное совещание посвященное проблеме массовой гибели пчел. На мероприятии присутствовали пчеловоды и фермеры из разных регионов России.

Ранее сайт kp.ru писал, что согласно выводам ученых, Россия может потерять больше триллиона рублей из-за массовой гибели пчел. Они подсчитали данные по сельхозкультурам, которые опыляются пчелами, и их стоимость. За лето погибли 60% насекомых.

Пророчество Ванги про гибель пчел сбывается.Трудолюбивые насекомые гибнут в России и по всему миру, как и предсказывала болгарская прорицательница

ИСТОЧНИК KP.RU

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