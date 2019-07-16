2019-07-16T16:15:52+03:00
Общество

Массовую гибель пчел в России оценили в триллион рублей

В ряде регионов умерло 60% насекомых [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Массовую гибель пчел в России оценили в триллион рублейМассовую гибель пчел в России оценили в триллион рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Россия может потерять больше триллиона рублей из-за массовой гибели пчел. К такому выводу пришли ученые. Они подсчитали данные по сельхозкультурам, которые опыляются пчелами, и их стоимость. За лето погибли 60% насекомых, ущерб исчисляется больше, чем триллионом рублей.

- Если посмотреть на подсчеты экономистов, то РФ на сегодняшний день, по скромным подсчетам, может потерять триллион рублей, - сказал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.

Опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел, их массовая гибель скажется на производстве. При этом, только в Москве около 90% всего меда фальсифицированное.

Напомним, что пчелы гибнуть не только в России, но и во всем мире. Сообщения о мертвых насекомых массово поступают из многих регионов. Нынешний биологический катаклизм, начался лалеко не вчера. И не внезапно. Он продолжается, как минимум, уже 13 лет. Ученые считают, что причиной гибели пчел считают обработку посадок пестицидами, и добавил, что из-за этого гибнут не только пчелы, но и птицы.

Пророчество Ванги про гибель пчел сбывается.Трудолюбивые насекомые гибнут в России и по всему миру, как и предсказывала болгарская прорицательница

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иране заявили, что пока не собираются обогащать уран свыше 4,5%
Джигурда "выдвинул" себя в "ночные мэры" Москвы
Инициатива возвращения курилок в аэропорты схлестнула думцев в зале заседаний
Россияне рассказали, как копят на старость
Госдума одобрила закон о возвращении курилок в аэропорты
Омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых лиц
В машине отца пропавшего в Польше мальчика нашли следы крови ребенка
Никто не любит летать по вечерам: Названо самое популярное время авиаперелетов
Зеленский собрался провести на Украине Олимпиаду
Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу
Ученые выяснили, где чаще всего знакомятся современные пары
Силуанов: нельзя допускать зависимость качества медицинских услуг от цен на нефть
В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы
«Северный поток» остановили на ремонт до конца июля
В офисе президента Украины допустили очередные телефонные переговоры Зеленского и Путина
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему от Росатома
После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя
В Москве обнаружено тело известного композитора с гематомами по всему телу
Совладелица "Рустави 2" подала иск против гендиректора телекомпании
В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400
Google Ассистент научился декламировать стихи голосами знаменитостей
Кремль: Путин пока не планирует встречу с Макроном по СВПД
В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи