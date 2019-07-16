Массовую гибель пчел в России оценили в триллион рублей

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-16T16:15:52+03:00

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Россия может потерять больше триллиона рублей из-за массовой гибели пчел. К такому выводу пришли ученые. Они подсчитали данные по сельхозкультурам, которые опыляются пчелами, и их стоимость. За лето погибли 60% насекомых, ущерб исчисляется больше, чем триллионом рублей.

- Если посмотреть на подсчеты экономистов, то РФ на сегодняшний день, по скромным подсчетам, может потерять триллион рублей, - сказал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.

Опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел, их массовая гибель скажется на производстве. При этом, только в Москве около 90% всего меда фальсифицированное.

Напомним, что пчелы гибнуть не только в России, но и во всем мире. Сообщения о мертвых насекомых массово поступают из многих регионов. Нынешний биологический катаклизм, начался лалеко не вчера. И не внезапно. Он продолжается, как минимум, уже 13 лет. Ученые считают, что причиной гибели пчел считают обработку посадок пестицидами, и добавил, что из-за этого гибнут не только пчелы, но и птицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719729" frameborder="0"></iframe> Пророчество Ванги про гибель пчел сбывается.Трудолюбивые насекомые гибнут в России и по всему миру, как и предсказывала болгарская прорицательница

ИСТОЧНИК KP.RU