«Мертвых пчел с пасеки вывозили мешками»: к чему может привести массовая гибель насекомых

Пчелы гибнут. Гибнут массово. Сообщения об этом поступают со всего мира. Россия — не исключение. Согласно информационным сводкам, мор охватил трудолюбивых насекомых в десятках регионах нашей страны. Их трупами, как уверяют очевидцы, усыпаны Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Ульяновская, Курская, Тульская, Брянская Воронежская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская, Ростовская, Саратовская, Смоленская области, Мордовия, Краснодарский карай, Ставрополье, Алтай.

Беда, которая, казалось, была так далека — где-то в Америке, Азии, в Европе — вторглась и к нам.

ВЫЖИЛО 10 ПРОЦЕНТОВ

Нынешний биологический катаклизм, если его можно так назвать, начался отнюдь не вчера. И не внезапно. Он продолжается, как минимум, уже 13 лет. То, что с пчелами творится неладное, ученые осознали в 2006 году. Тогда стали появляться первые научные работы с тревожными статистическими данными, которые свидетельствовали о заметном — почти двукратном — сокращении количества пчелиных семей в мире за 50 лет. На каждом гектаре при этом оставались работать в среднем 10 процентов имевшихся ранее пчел. Ныне ситуация лишь усугубилась.

Новости о массовой гибели пчел приходят то из одного, то из другого региона страны.

Попал в этот список и Алтай. Сразу в нескольких районах легендарного медового края зафиксировали мор насекомых.

- Это у нас впервые. За 22 года моей работы я такого не припомню, - говорит Михаил Чмырев, замминистра Минсельхоза Алтайского края. - Пострадали сотни пасек и тысячи пчелосемей.

Согласно информационным сводкам, мор охватил пчел сразу в десятках регионах нашей страны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основная версия трагедии – губительные ядохимикаты, которыми фермеры обрызгивали свои поля. Сегодня рассматриваются три возможных причины ЧП: виновники либо фермеры, либо производители препаратов, либо сами пчеловоды. Как выясняется, многие сельхозпроизводители нарушали закон «О пчеловодстве». Есть алгоритм: предупредить об обработке поля за несколько дней, обрабатывать ночью в безветренную погоду и т.д. Его соблюдают немногие…

С этой же проблемой столкнулись и на Дальнем Востоке. Председатель Ассоциации пчеловодов Приморья Рамиль Еникеев уверен:

- Ситуация сложная. Это происходит из-за обработки химией сельхозрастений, в основном рапса. Он отличный медонос. Пчелы на протравленном химикатами поле сами отравились.

Проблема существует давно, просто с каждым годом масштаб увеличивается из-за увеличения площади посева рапса. Не только рапса, но в основном из-за него. В этом году мы называем происходящее катастрофой, потому что масштабы ужасны, в некоторых регионах вымерло огромное число пчел.

У нас в Приморье в основном мед производится в тайге, поэтому так больно по нашим производителям это не ударило. Но посадки рапса в Приморье действительно планируются в ближайшие несколько лет – для улучшения севооборота.

В Новосибирской области вымерли более 20 миллионов пчел.

Основная причина массового мора пчел - неправильная обработка химией полей с сельхозрастениями.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- К нам официально уже поступило 10 обращений от пчеловодов и ветеринары говорят, что количество пострадавших фермеров растет с каждым днем. Только в одном Черепановском районе погибли 289 пчелосемей, в каждой из которых минимум 70 тысяч насекомых. Значит, по самым скромным подсчетам вымерли 20 - 23 миллиона пчел - рассказали «КП» в Управлении ветеринарии Новосибирской области. – Мы взяли все необходимые пробы: в течение недели станут известны результаты, что именно послужило причиной гибели.

- Да такого не было как минимум 60 лет!- возмущается Анатолий Наумкин, пчеловод с 63-летним стажем. – Я держал 50 пчелиных семей, а теперь вымерли 95% насекомых. Страшно на это было смотреть: мертвых пчел с пасеки вывозили мешками.

МУРАВЬЕВ ПРОСТО НИКТО НЕ СЧИТАЛ...

Пострадавшие пчеловоды уверены: виноваты соседи - фермеры-землепашцы. Они взяли в аренду землю, чтобы выращивать гречку и прочие злаки.

- В этом году они использовали яды третьего поколения, работать с которыми можно минимум за три километра от села, - уверен Анатолий Семенович. - И при этом они обязаны в письменном виде предупредить всех пчеловодов о предстоящих работах за пять дней. Но ничего этого не было сделано! Работали они всего в 350 метрах от села!

В пчелином море в Черепановском районе, действительно, могут быть виноваты пестициды третьего класса опасности, в основе которых есть аминная кислота и фосфоросодержащие соединения. Ими уничтожают насекомых-вредителей. Проводят такую обработку не первый год. Но нынче фермеры «подобрались» слишком близко к селу. И страдают не только пчелы.

- Когда мы приехали в деревню, то люди собрались и жаловались на самочувствие. Говорили, что у кого-то губы щиплет, потом горечь во рту, - описывает симптомы Елена Беляева, врач-эпизоотолог управления ветеринарии Черепановского района. – Но заявить, что в этом виноваты пестициды, мы сможем только когда получим результаты лабораторных исследований. Ждем их со дня на день.

- А как на других насекомых, кроме пчел, эти яды влияют?

- Мы были на поле: гибнут абсолютно все насекомые. Просто муравьев, например, никто не считал...

НАСКОЛЬКО СИЛЬНЫЙ ЯД НИКТО НЕ ЗНАЕТ

Согласен с врачом и Юрий Шмидт, кандидат биологических наук, доцент факультета ветеринарной медицины Новосибирского государственного аграрного университета, представитель управления ветеринарии Новосибирской области:

- Пестициды третьего класса опасности – не новые, но крайне сильные вещества. Работать с ними человеку можно исключительно в респираторах и других средствах защиты. Производители уверяют, что этот яд исчезает без следа через 6-8 часов. Но так ли это, мы не знаем…

- Как не знаете? Если яд настолько опасен, почему вообще его использование допускается на полях?

- Раньше оборот этих веществ находился под контролем Россельхознадзора, но сейчас его никто не контролирует, закон изменился (с 2011 года вступили в силу изменения в закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», согласно которым Россельхознадзор был лишен контрольно-надзорных функций в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами - Ред.). Причем на территории России эти яды не производят: ввозят из-за рубежа. И получается, что опасные вещества попадают на поля совершенно бесконтрольно. Это сейчас очень большая проблема в стране!

Не исключено, что эпидемия значительно скажется на ценах на мед.Фото: Иван ВИСЛОВ

ПРОЧЬ ЗА ТРИ КИЛОМЕТРА

Согласен с оценкой ситуации и главный пчеловод Башкирии Амир Ишемгулов:

- Массовая гибель пчел зафиксирована в нескольких районах Башкирии. Мы это связываем с обработкой полей. Фермеры, которые опрыскивают поля химикатами и пестицидами, должны за пять дней предупреждать об этом всех в радиусе пяти километров. В этом случае пчеловоды должны принять соответствующие меры и ограждать пчел.

Но, к сожалению, даже этого оказывается недостаточно. Чаще всего проблема возникает при опрыскивании рапса. Из-за этого я хочу внести поправки в закон, чтобы в радиусе трех километров от крупных пасек и населенных пунктов вообще не проводили никаких опрыскиваний. Я не говорю, что эти поля будут пустовать. На них можно посеять культуры, которые не требуют химпрополки. Например, медоносную гречиху или донник.

КСТАТИ

Урожаи от химии не растут, а падают?

Россия - не первая страна в мире, где массово вымирают пчелы. Нам, как и во многих других случаях, сыграло на руку то, что сельское хозяйство долгие годы находилось в жесточайшем упадке и у землепашцев просто не было денег на химобработку посевов. США, например, уже с начала 2000-х годов пожинают плоды агрессивного земледелия: чтобы повысить урожайность посевов, там фермеры активно применяли токсичную химию. Это убивало пчел миллионами семей! Популяция пчелы медоносной сократилась минимум в два раза! И, разумеется, это тотчас же ударило бумерангом по урожайности. Те сельскохозяйственные культуры, которые опыляются насекомыми, остались без завязей. С 2009 по 2012 год фермеры недосчитались трети урожая яблок и миндаля.

В Евросоюзе из-за массовой гибели медоносов в прошлом году запретили применять три пестицида, убивающих пчел. Может, и России стоит вернуться к госконтролю в этой области?

ВОПРОС-РЕБРОМ

Мед-то не вреден?

Мы обратились с таким вопросом к Якову Новоселову, кандидату медицинских наук.

- Выжившие пчелы ничуть не изменились после случившегося, а вот к их меду вопросы есть. Нектар и пыльцу насекомые собирали на обработанных химикатами полях, поэтому примеси вредных веществ в меде наверняка будут. И я бы поостерегся такой мед покупать. Ну или как минимум проверил бы его в лаборатории. Правда, стоимость такого анализа дороже баночки меда - 4 - 6 тысяч рублей.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Под подозрением еще и сотовая связь

На вине сетей сотовой связи настаивают экспериментаторы из Университета Пенджаба (Индия). Три месяца они следили за семьями пчел из двух ульев. Пчел в первом улье подвергали электромагнитному излучению от двух мобильных телефонов, которые включали два раза в день на пятнадцать минут. Пчел во втором улье не «облучали». В итоге выяснилось, что в первом улье пчелиная матка отложила в два раза меньше яиц, чем ее «сестра» во втором — контрольном улье. Пчел соответственно стало заметно меньше. Сократилось и количество меда. Более того, некоторые рабочие пчелы из первого улья перестали возвращаться домой после трудового дня. Словно те, которые отравились пестицидами.

А ВЕДЬ НАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ!

В одном из давнишних пророчеств, которые приписывают болгарской прорицательнице, Ванга предрекала начало массовой гибели пчел на 2004 год. Что не сильно разошлось с реальными событиями. Даже если она ошиблась, то всего на 2 года. Хотя кто знает, может быть Ванга «увидела» раньше то, чего ученые еще не замечали.

Дальнейший — уже научный — прогноз устрашающий: если пчелы продолжат исчезать нынешними темпами, то к 2035 году их совсем не станет. И тогда можно ожидать, что сбудется пророчество Альберта Эйнштейна, который еще в 40-х годах прошлого века предрекал: через 4 года после того, как вымрут все пчелы, не станет и человеческой цивилизации. Не в меде дело - некому будет опылять растения в том числе и те, которые обеспечивают плодами людей и животных. Страшно...

Итого, 2039 год - дата очередного апокалипсиса. Каких-то 20 лет осталось. Если не спасать пчел. На мух-то, которые скорее всего сохранятся, какая надежда?

ЕСТЬ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Юрий Лужков: У меня 100 семей, в каждой по 50 - 60 тысяч пчел. И ни одна не погибла!

Александр ГАМОВ

В соцсетях мелькали новости одна другой страшнее: в российских регионах тысячами гибнут пчелы. О массовом море говорили сначала в трех областях в разных краях страны. В понедельник информация разрослась до того, что пострадали аж 30 регионов. Пока городские жители поминали пророчества бабы Ванги, что вслед за пчелиным мором начнется человечий, в регионах гибель трудолюбивых насекомых списывали на отравления пестицидами, которые фермеры щедро распыляют по полям. За комментариями мы позвонили самому знаменитому пчеловоду - Юрию Лужкову. Он теперь, напомним, фермерствует в Калининградской области.

- Юрий Михайлович, помогите разобраться! Сейчас по всей России такая беда – массовая гибель пчел. Говорят, что это все связано с пестицидами… Вы у нас - и пчеловод, и фермер, и хлебороб… Можете объяснить, в чем беда?

- Как всегда, дело в том, что у нас нет никакого порядка и дисциплины. Конечно, сложно помирить пчелу с химией. Ведь пчелы очень чувствительны, поскольку для них главное – запахи. На которые они реагируют в поисках нектара. (подробности)