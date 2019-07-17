2019-07-17T11:27:48+03:00
Общество

Число вирусных атак на умную электронику выросло в два раза

Атакам подвергаются смарт-телевизоры, часы, видеорегистраторы
Елена АКИМОВА
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Вирусы все чаще захватывают умные вещиВирусы все чаще захватывают умные вещиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Число атак на умную электронику, которая сегодня используется почти в каждом доме, стремительно растет. Вредоносное ПО поражает часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники. Эксперты посчитали, что число вирусных атак в 2018 году увеличилось в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

Такие данные озвучивают в антивирусной лаборатории «Доктор Веб». В за шесть месяцев с начала года было зарегистрировано 71,5 млн таких инцидентов, а к концу декабря их количество может перевалить уже за 100 млн, уверены аналитики. Вредоносные программы умеют блокировать работу интеллекта интернета вещей и передавать контроль над ними злоумышленникам.

В 2018-м было зафиксировано 99,2 млн атак, а годом ранее 23,7 млн за год до этого.

Самая популярная категория программного обеспечения у злоумышленников – троянцы для проведения DDoS-атак, вызывающие перегрузку интернет-ресурсов. На втором месте по популярности вредоносный софт, который дает возможность управлять умными устройствами без ведома хозяина, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru писал, что хакеры начали маскироваться под подразделения ЦБ. Согласно отчету IT-компании Positive Technologies ущерб от действий преступников за полгода составил 76 миллионов рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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