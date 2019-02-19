2019-02-19T07:55:22+03:00
Происшествия

Хакеры начали маскироваться под подразделения ЦБ

Согласно отчету IT-компании Positive Technologies ущерб от действий преступников за полгода составил 76 миллионов рублей
Елена АКИМОВА
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Российские банки в 2018 году потеряли от хакерских атак порядка 76 миллионов рублейРоссийские банки в 2018 году потеряли от хакерских атак порядка 76 миллионов рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кибепрестуники научились маскироваться под подразделения Центрального банка России ФинЦЕРТ и «Альфа-Капитал». Только за прошлый год они провели несколько масштабных атак на крупные банки страны и, по оценкам IT-компании Positive Technologies, ущерб для кредиторов может составить 20 миллионов долларов или 1,3 млрд рублей.

Представители многих банков подтверждают участившиеся атаки. Для вывода денег преступники пытались проникнуть в инфраструктуру финансовой организации. Пик пришелся на IV квартале 2018 года. В основном злодействовали известные в данной сфере группировки Silence и Cobalt. От лица ФинЦЕРТ Центробанка они делали рассылки с вредоносными документами, содержащими макросы. Кроме этого, использовалась скомпрометированная учетную запись сотрудника компании «Альфа-Капитал».

Оценить общий ущерб от действия мошенников довольно сложно, но по оценкам экспертов, за январь–август 2018 года банковский сектор потерял 76 млн рублей от хакерских атак, тогда как за тот же период в 2017-м аналогичная сумма составляла более 1 млрд. Не исключено, что показатели будут примерно равны, сумма ущерба за вторую половину прошлого года еще не определена, пишет газета "Известия".

В IT-компании приводят свою статистику:

В 78% случаев была атакована банковская инфраструктура,

13% — веб-ресурсы,

9% — банкоматы и POS-терминалы.

39% случаев похищений пришлось на персональные данные,

5% - кража данных учетных данных, информацию о картах, коммерческую тайну,

8% — личная переписка и другие сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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