Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта в Николаеве

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-17T15:26:54+03:00

Федор Барн попытался упрекнуть президента Украины, за что потом пришлось извиняться [видео]

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Президент Украины Владимир Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве Фёдором Барном.

Ссора вспыхнула во время обсуждения этапов достройки терминала аэровокзала, средств и сроков выполнения работ. В какой-то момент мужчины перешли на повышенные тона и директор аэропорта попытался упрекнуть главу государства за подход к ситуации.

"Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?", — задался вопросом Барн.

Зеленского такое обращение оскорбило. "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!", - сказал президент и начал уходить. Глава учреждения попытался остановить украинского лидера и тут же начал просить прощения.

"Извините! Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?", — цитирует "Обозреватель" Барна.

К слову, полтора месяца назад Зеленский стал участником еще одного небольшого скандала. Сайт kp.ru писал, что все произошло в конце мая возле шахты "Лесная" во Львовской области. Президент приехал на встречу с родными погибших при обвале горняков, а одна из журналисток упрекнула политика в том, что его пришлось ждать целый день.

Перепалка между Зеленским и директором украинского аэропорта.Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаев на повышенных тонах пообщался с директором аэропорта Федором Барной.

ИСТОЧНИК KP.RU